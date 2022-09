TOP Oss ontvangt goed én slecht bericht uit ziekenboeg in aanloop naar Helmond Sport-uit: ‘Lichaam herstelt snel’

De adem van de Osse equipe stokte even collectief, toen Richonell Margaret in stadion De Vliert twee weken geleden plotsklaps naar de grond ging. ,,Op het moment dat het gebeurde schrok ik er zelf ook van”, zegt de 22-jarige aanvaller. ,,Ik had zoiets nog nooit gevoeld.” Margaret wilde aanzetten toen hij het gevoel had alsof er iets knapte in zijn hamstring. Liggend op het veld vreesde hij er al voor de komende vier wedstrijden zeker te moeten gaan missen. Dat blijkt er achteraf mogelijk maar één te zijn.

Belangrijke lessen

Een forse tegenvaller voor de ploeg van trainer Kristof Aelbrecht. Na twee verliespartijen op rij, snakt deze naar een overwinning. Die voorgaande duels kenden een prima openingsfase van de Ossenaren, waarna TOP alsnog wegzakte bij tegentreffers. ,,We moeten dat onder ogen zien. Als je drie goals moet slikken in zeven minuten, is dat echt een klap”, zegt de coach terugblikkend op de ontmoeting met Willem II. ,,We zijn allemaal mensen, en hebben allemaal gevoel. Het zijn allemaal voetballers die zichzelf graag willen laten zien. Soms loopt dat, soms niet. De mindere fases waar je dan in uitkomt, daar moet je je tegen wapenen. En dus ook tegen een tegendoelpunt. Dat is een belangrijke les geweest uit onze vorige partijen.”