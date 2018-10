TOP Oss op jacht naar doelpunten tegen NEC

Na het 0-1 verlies tegen FC Den Bosch was de trainer geïrriteerd over het spel van zijn ploeg. ,,In de eerste helft hebben we ons niveau niet gehaald. Daar was ik chagrijnig over”, blikt Wels terug. ,,Deze week hebben de beelden teruggekeken; we hebben onze mogelijkheden niet goed uitgespeeld. Als we dat wel hadden gedaan, waren we wél tot kansen gekomen.’’