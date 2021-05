TOP Oss op rapport: TOP Oss kan vanaf de tiende plek tevreden terugkijken

Er zijn veel clubs in het profvoetbal voor wie een elfde of tiende plek inwisselbaar zou zijn, maar TOP Oss en Helmond Sport zijn niet zulke clubs. Wanneer je met een bescheiden begroting moet werken, telt elke euro. En dus bepaalt de financiële beloning die bij een plek in het linkerrijtje komt kijken, of je die ene speler die hopelijk net dat beetje extra kan leveren in het volgende seizoen, wel of niet een contract bieden kan. Beide Brabantse clubs streden dan ook tot de laatste speeldag volop voor die plek op de ranglijst.