TOP Oss opent het seizoen met veelbelovende overwinning op Jong Ajax

Het was Jong Ajax dat in de eerste tien minuten van de wedstrijd leek te overheersen. De eerste kansen waren voor de bezoekers, maar bleken uiteindelijk niet meer dan speldenprikken op te leveren voor de Osse verdediging. Die speelden in de wijze zoals die inmiddels van Wels verwacht wordt, maar begon daar na pakweg een kwartier steeds zekerder in te ogen. TOP was beheerst in balbezit, en in de omschakeling wist Stroo zich meerdere keren in kansrijke posities te manoeuvreren met slimme en snelle loopacties.

In de 20ste minuut was het Ajax-doelman Kjell Scherpen die te ver uit zijn doel kwam, een fout die afgestraft werd door Cihat Çelik. Met een voorsprong kon TOP comfortabel het eigen, afwachtende spel spelen, al moest Koeman een aantal keer voorkomen dat Traore trefzeker kon zijn. Ajax had echter grote moeite om door de Osse verdediging heen te spelen, en werd zelfs gedwongen toe te zien hoe TOP steeds vaker en langer in balbezit kwam.

Spektakel

De tweede helft leverde direct spektakel op, toen TOP een penalty kreeg na een overtreding binnen de zestien meter van Ajax-verdediger Solomons. Philippe Rommens schoot de strafschop beheerst door het midden, de duikende Scherpen kansloos achterlatend: 2-0. In de 65ste minuut werd Stroo gewisseld voor Büttner, en verliet hij onder luid applaus het veld.

Met een voorsprong van twee doelpunten was het enige dat TOP restte het voorkomen van doelpunten bij Ajax. Dat lukte de Ossenaren door het spel compact te houden, en Ajax geen centimeter ruimte te geven. Twaalf minuten voor het einde van de officiële speeltijd mocht ook Çelik het veld verlaten, en was de opnieuw van ADO gehuurde Asmelash zijn vervanger.

Tegen de verwachtingen in, wordt het in de 84ste minuut toch nog spannend door een treffer van Ajax. Jensen tikte de bal langs Koeman in een rommelig ogende aanval, die in een moment van onachtzaamheid even rommelig verdedigd werd. De Amsterdammers roken daarna kans om toch nog met punten uit Oss te vertrekken, en drongen stevig aan op nog een late treffer.