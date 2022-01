TOP Oss opent tweede seizoenshelft met verliespartij in Den Haag

Een spektakelstuk zoals in eigen huis tegen ADO kon TOP Oss in Den Haag niet herhalen. Ook ADO had moeite met scoren, maar deed het wel twee keer vaker dan TOP: 2-0.

De eerste doelpoging van de wedstrijd deed zich in minuut één al voor. De kopbal van Thomas Verheydt was echter zo ver naast dat keeper Norbert Alblas nog niet hoefde te zweten. Er brak een fase aan waarin de Hagenezen TOP Oss lang aan de bal lieten. Openingen vonden ze echter nauwelijks. In de 20ste minuut was er eindelijk een grote kans voor de Ossenaren, toen Jearl Margaritha de zestienmeter in dribbelde en vrij uit kon halen. Via de rug van verdediger Boy Kemper ging de bal echter alsnog uit.

ADO nam daarop het heft zelf weer in handen. Halverwege de eerste helft ging een hoekschop er tot twee keer toe bijna in, tot Alblas de bal vakkundig naar de grond dook. TOP kwam onder stevige druk te staan, maar de doelman stond een uitstekende wedstrijd te keepen en hield zijn ploeg keer op keer in de race. Het hoogtepunt wat dat betreft was een duel in de 40ste minuut. Vicente Besuijen was de Osse verdediging voorbij, maar oog in oog met de goed uitkomende Alblas hield de goalie hem alsnog van scoren af. De gelijke stand bleef daarmee tot de rust gehandhaaft.

Prachtige tegentreffer

In de eerste vijf minuten na rust tikte Rick Stuy van den Herik de bal nipt over het Haagse doel, kon doelman Luuk Koopmans een schot van Joshua Sanches er net buiten houden en kopte Kay Tejan de bal de handen van de keeper in. ADO herpakte zich echter, en dwong Alblas opnieuw tot sterke reddingen. Een prachtig afstandsschot van Dhoraso Klas in 61ste minuut bleek echter voor de excellerende sluitpost niet te houden: 1-0.

Een kwartier voor het einde kwam TOP dicht bij de gelijkmaker. Kay Tejan verlengde een voorzet van Margaritha, maar die scheerde op een haar na naast het doel. In de eindfase mocht nieuwkomer Franslyn Nsingi debuteren ten faveure van Ilounga Pata. Ook Grad Damen, Giovanni Büttner en Nicolas Abdat mochten nog wat minuten meepikken. Zij stonden koud in het veld toen Thomas Verheydt alsnog zijn goal meepikte, en de wedstrijd voor ADO in het slot gooide.

Opstelling TOP Oss: Alblas; Fleuren (72. Margaret), Van Eijma, Lammers, Pata (82. Nsingi); Stuy van den Herik, Kaak (86. Abdat), Sanches (86. Damen); Margaritha, Tejan, Guezen (86. Büttner)