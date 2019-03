TOP Oss overlegt maandag over supportersrellen: ‘Die zitting wordt langer en intensiever dan normaal’

TOP-aanvoerder Bryan Smeets noemde het al ‘schandalig dat het zo moet gebeuren’ en directeur Peter Bijvelds sprak vrijdag tegen deze krant van een ‘vervelend incident’. Zaterdag kon Bijvelds nog niet in detail treden over wat er vrijdagavond gebeurde in Oss, maar duidelijk is dat de club het voorval uiterst serieus neemt. Maandag wordt erover gesproken.

Koploper FC Twente zegevierde met 0-2 in het Frans Heesen Stadion en legde daarmee beslag op de periodetitel, maar dat was na afloop van ondergeschikt belang. Een paar minuten voor tijd, toen de 0-2 was gevallen, dreigde een dertigtal Ossche supporters het veld te bestormen. Het bleef onrustig en arbiter Allard Lindhout staakte het duel tijdelijk.

,,Ik zat er ook met verbazing naar te kijken, want ik had geen idee waar het over ging. Ik ben naar de supporters toegelopen en heb ze verzocht weer naar hun plek te gaan. Toen ik ze mededeelde dat ze met dit gedrag louter de club schaadden, zijn ze in mijn beleving vrij snel weer gaan zitten”, aldus Bijvelds.

Drommel

De sportbestuurder sprak aan de rand van het veld kort met een paar ziedende fans. ,,Het ging eigenlijk alleen maar over de doelman van Twente (Joël Drommel, red.). Hij zou obscene gebaren hebben gemaakt en de fans spraken ook van provocatie en intimidatie. Hij zou voor het leven geschorst moeten worden, zeiden ze. Maar dan met iets andere bewoordingen.”

Maandagoverleg

Zoals altijd zit de club op maandag samen met afgevaardigden van betrokken partijen om het afgelopen wedstrijdweekend te bespreken. ,,Meestal gezellig met een kop koffie, maar deze zitting wordt een stuk langer en intensiever dan normaal. We gaan de zaak bespreken met onze eigen veiligheidsinstanties, de gemeente, politie en uiteraard mensen van de club.”

Stewards