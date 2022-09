TOP Oss pakt bevrijdende overwinning op Jong PSV, ‘Maar niet teveel blijdschap; ik wil vrijdag weer winnen’

,,Eindelijk!”, was het eerste dat bij Trevor David door het hoofd schoot. Met een kopbal die volledig volgens het boekje verliep opende hij op maandagavond de score in Eindhoven. Bij de tweede paal knikte hij een schitterende voorzet van Jearl Margaritha onhoudbaar tussen de touwen. Het voelde als een bevrijding. De rechtsback die het vorig jaar helemaal niet meer zag zitten in het voetbal, keerde deze zomer toch weer terug bij TOP Oss.

,,Ik heb een rollercoaster doorgemaakt”, zegt hij over de zoekende periode die daaraan voorafging. Nu staat hij weer vol overtuiging met beide voeten in het gras. Letterlijk, want na afloop van de wedstrijd tegen Jong PSV die de Ossenaren met een 0-3 overwinning afsloten, wilde hij het gras van De Herdgang nog even onder zijn blote voeten voelen. Nagenieten, maar niet op de lauweren rusten. ,,Het is een ontlading van allerlei dingen tegelijk”, sprak hij. ,,Maar niet teveel blijdschap; ik wil vrijdag weer winnen.”

Drang naar voren

De rechtsback speelt opvallend vaak hoog op de vijandige helft. Dat bij TOP Oss Joshua Sanches terugkeerde op het middenveld hielp daar ook bij. Diens ongeremde werklust en loopvermogen, bleek binnen het viermens-middenveld dat coach Kristof Aelbrecht dit keer formeerde voor een stevige drang naar voren te zorgen. ,,Dit is hoe ik wil spelen, en dat kan hier ook”, zei David over het aanvallende spel. ,,Als we zo blijven spelen kan het een leuk seizoen worden.”

Op maandagavond viel er in elk geval genoeg te vieren. Justin Mathieu trapte vlak voor rust de 0-2 tegen de touwen, en de tweede helft was nauwelijks begonnen toen spits Toshio Lake voor de derde treffer tekende. ,,Lekker hard over de grond afgemaakt. Zonder genade”, zag ploeggenoot Richonell Margaret. De aanvaller voegde zich afgelopen weekend officieel weer bij club die hem vorig jaar nog van AZ huurde. Hij werd in de tweede helft direct met speelminuten beloond, en het vertrouwen dat daaruit sprak deed hem goed. Helemaal tevreden was hij zelf echter nog niet. ,,Ik kreeg een goede bal van Kyvon en vond dat ik iets beter voor mijn man had moeten komen. Dan had ik ‘m erin getikt. Op naar de volgende, dan komt die goal wel.”

Kritiekpunten

David verwachtte daar in de toekomst voldoende ruimte voor. ,,In andere wedstrijden waren we misschien veel kansrijker maar maakten we geen goals. Vandaag hadden we niet veel kansen, maar wel goals. Als het zo moet, dan teken ik daar elke week voor.” Toch zag ook hij kritiekpunten. ,,We lieten ons vandaag wel iets teveel in het jeugdige spel van PSV meeslepen. Als je op de stand afgaat waren we heel dominant, maar ik vond dat we dominanter hadden kunnen zijn, in het veldspel waren we dat niet genoeg. Maar het is prima dat er nog dingen zijn waarin we verbeteren kunnen. Keep it going. We hebben een korte trainingsweek, wat ik zelf heel prettig vind. Vrijdag weer lekker een wedstrijd spelen.”