TOP Oss pakt door op deze woensdag: drie transfers op één dag, waaronder een international van El Salvador

Officieel stond de in Almere geboren Hernández nog onder contract bij het Spaanse FC Cartagena, maar daar is zijn contract ontbonden.

Eijgenraam is een middenvelder en wordt door TOP Oss gezien als het ‘cement van het elftal.’ De 21-jarige smaakte in 2020 zijn debuut in het profvoetbal en speelde al tientallen duels voor Excelsior, waaronder dertien duels in de eredivisie.

Mulder maakt de transferdag van TOP Oss compleet. De linksback komt transfervrij over van Telstar, en tekent voor een jaar bij TOP, met een optie op nog een jaar. Mulder heeft ook nog een verleden bij ADO Den Haag. In dienst van de Hagenezen leerde hij trainer Ruud Brood kennen, met wie hij bij TOP Oss tijdens zijn stage in de afgelopen weken herenigd werd. “Ik ken hem als een speler met een goede mentaliteit, die we hier naar een hoger niveau in zijn carrière willen brengen”, aldus de oefenmeester.