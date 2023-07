TOP Oss pakt door op deze woensdag: international El Salvador tekent voor twee jaar en Eijgenraam wordt gehuurd van Excelsior

Van alle profclubs is Tot Ons Plezier uit Oss nu de enige die nooit in de eredivisie speelde

OSS - Na de promotie van Almere City is TOP Oss de enige profclub in Nederland die nog nooit op het hoogste niveau uitkwam. Liefst 32 seizoenen dobbert Tot Ons Plezier al rond in de eerste divisie. Clubleiding en sponsors vinden het wel prima zo, spelers en supporters denken daar anders over.