TOP Oss pakt volle buit na meeslepend duel in Dordrecht

Koen van der Biezen stond opnieuw opgesteld in de punt van de aanval ten faveure van Ragnar Oratmangoen. Van der Biezen, de ervaren spits, had vorige week zijn eerste basisplaats van het seizoen en zag in Dordrecht zijn goede spel worden beloond. Net als vorige week toonde Van der Biezen zich zeer bruikbaar. De Nulander is sterk en kan een bal vasthouden..

In Dordrecht speelde TOP Oss niet zijn beste wedstrijd van het seizoen, zeker voor rust was dat het geval. De Ossenaren hadden soms best wat moeite met aanvallende spel van de nummer 18 van de ranglijst. In grote periodes van de wedstrijd moest TOP Oss het initiatief aan de thuisploeg laten. Via onder meer Philippe Rommens, Bryan Smeets en Huseyin Dogan probeerde de ploeg van trainer Klaas Wels gevaarlijk te worden.

Dennis Janssen

Uitgerekend de rechtsback Dennis Janssen zette TOP Oss op voorsprong. Hij dook op bij de tweede paal toen linksback Dean van der Sluys de voorzet gaf: 0-1. Zo eindigde de eerste helft, waarin TOP Oss niet briljant was. Na rust drong FC Dordrecht aan. Vaak is dit in het voordeel van TOP Oss, want in de counter zijn de Ossenaren doorgaans dodelijk. TOP Oss liet soms mooie dingen zien, maar FC Dordrecht bleef gevaarlijk bij een krappe voorsprong van 0-1.