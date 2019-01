TOP Oss praat met trainer Klaas Wels over nieuw contract

Wels is inmiddels bijna twee jaar hoofdtrainer van de Osse club. In 70 wedstrijden kwam hij gemiddeld tot 1,33 punten. Dat is goed als je dat afzet tegen de begroting van TOP Oss. De club heeft in de eerste divisie het minst te spenderen. ,,Daar zal structureel toch wat aan moeten veranderen”, zegt de ambitieuze trainer. ,,TOP Oss heeft vier keer de play-offs gehaald en is vier keer in het linkerrijtje geëindigd. Daar zal weinig aan veranderen als we op dezelfde voet door blijven gaan. Je kunt niet verwachten dat we elk seizoen een plaats of tien boven de begroting eindigen.”