TOP Oss presenteert selectie, maar zoekt nog naarstig verder naar versterking

Alle drie de doelpunten op de open dag van TOP Oss, vielen in de tweede helft. Junior van der Velden, de centrale verdediger die eerder bij FC Den Bosch speelde en deze week aan een stage bij de Osse aartsrivaal begon, zette beide Osse goals op zijn naam. De eerste daarvan volgde uit een assist van Jearl Margaritha. Zijn aanwezigheid was bemoedigend voor supporters; de creatieve linksbuiten ontbrak vorig weekend nog vanwege een bezoek aan FC Ashdod.

Geen klik

Een transfer naar de club in de Israëlische eredivisie ketste ter plaatse alsnog af. ,,Er waren wat persoonlijke dingen die me niet lekker lagen; de klik was er niet”, verklaart Margaritha. Die is er in Oss wel. ,,Ik waardeer de club heel erg, en de club mij. Ik heb er helemaal geen problemen mee hier nog te zijn. Een andere club moet aan mijn eisen voldoen, en die van TOP. Zolang dat niet het geval is, ben ik hier en kunnen ze op mij bouwen.”

Dat geldt sportief niet langer voor spits Kay Tejan. Door een plotsklaps gesloten huurdeal met Moldavisch kampioen FC Sheriff, maakte hij op dinsdagavond zijn debuut in de voorrondes van de Champions League. ,,Dat mensen teleurgesteld zijn dat we een smaakmaker niet binnenboord houden, kan ik me voorstellen. Maar we kunnen hierdoor alleen maar groeien”, verzekert technisch directeur Klaas Wels. Het straalt volgens hem goed op de club af en levert een bedrag op ‘waar wij vijf tot zeven jaar over doen, willen we dat aan ticketgelden binnenhalen'. Bovendien bevat de overeenkomst die tot 31 december loopt, een optie tot koop die vóór 30 november gelicht moet worden. ,,Als dat gebeurt, zitten we in de top drie uitgaande transfers die TOP Oss deze eeuw gedaan heeft.”

Volledig scherm #NLBEELD# OSS - 20220723 - Pix4Profs / Jules van Iperen TOP OSS - TEC Oefenduel TOP - Oss tegen TEC Op deze foto Dean van der Sluys NLbeeld © Pix4Profs / Jules van Iperen

Stapsgewijze ambities

Met de opbrengsten wordt nog niet gehengeld naar een grote vis. ,,We willen ontwikkelen, opleiden, en dat uiteindelijk combineren met prestaties. We hebben sportieve ambities, maar die vinden stapsgewijs plaats. Zijn wij als club al op het punt dat we een grote naam binnen kunnen halen, en is zo’n speler ook nog hongerig genoeg om hier te presteren? Of moet je inzetten op twee jonge, talentvolle spelers?” Binnen dat kader moet de komst van voormalig Jong Feyenoord-spits Delano Ladan (22), en de bij Jong Sparta uitblinkende Marouane Afaker (23) dan ook gezien worden.

Daarnaast wil de club de banden aanhalen met oosterbuur NEC. ,,We hebben een samenwerking op papier, en ik denk dat daar meer uit te halen valt”, aldus Wels. ,,Spelers die bij NEC net buiten de boot vallen, kunnen wel interessant zijn voor TOP Oss. Maar er zijn ook mogelijkheden dat jonge spelers die bij ons weinig minuten maken, met Jong NEC mee kunnen spelen.” Gezamenlijke brainstormsessies met Dennis te Braak, hoofd jeugdopleiding bij de Nijmegenaren, liggen tot het sluiten van de transferwindow even stil. ,,Maar het staat absoluut op de agenda om die samenwerking door te ontwikkelen.”

Opstelling: Van Meurs (46. Van Herk); Abdat (46. Van der Sluys), Van der Velden, Leeflang, Pata; Sanches, Dekker (46. Gunduz), Beekman (46. Mathieu); Afaker, Allemeersch (46. Ladan), Nepomunceno (46. Margaritha)

68. Van der Velden (1-0)

74. Uiterloo (1-1)

84. Van der Velden (2-1)