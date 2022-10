TOP Oss raapt scherven bijeen voor bekerwedstrijd: ‘We willen niet alleen complimenten, maar ook goals’

Veel tijd heeft TOP Oss niet om de scherven bijeen te rapen na het verlies in het Jan Louwers Stadion. De ploeg kreeg complimenten voor het vertoonde spel in de tweede helft, maar wederom stonden de Ossenaren met lege handen. Ze zakten naar de achttiende plek op de ranglijst. Zelfs na de rode kaart van Collin Seedorf (twee keer geel) bleek TOP in de 25 minuten daarna niet in staat om minimaal een punt te pakken.

Dat frustreert trainer Aelbrecht. ,,We moeten niet alleen complimenten krijgen wat we in fases in de wedstrijd op de mat leggen, maar we moeten onszelf eens gaan belonen met goals", zei hij vrijdagavond na afloop. En ook Joshua Sanches baalt van de resultaten van de afgelopen weken (slechts één zege in vijf duels). De fans roeren zich en willen beterschap. Het liefst zo snel mogelijk.

Quote We hebben kwaliteit genoeg om de bal tegen de touwen te krijgen, maar het zit op dit moment gewoon net tegen. Dat is behoorlijk frustre­rend. Joshua Sanches, TOP Oss

Dat TOP lastig wint, komt volgens de 24-jarige middenvelder niet door een gebrek aan vertrouwen of kwaliteit. ,,We hebben kwaliteit genoeg om de bal tegen de touwen te krijgen, maar het zit op dit moment gewoon net tegen. Dat is behoorlijk frustrerend.”

Almere City wacht morgen alweer, in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Sanches ziet mogelijkheden in de Flevopolder, maar hij is voorzichtig. ,,Meestal loten wij een eredivisieploeg en dan is het na één ronde al klaar. Dit is gunstiger voor ons, al zegt dit ook weer niks want Almere is ook een heel goede tegenstander.”

Volledig scherm Kristof Aelbrecht op archiefbeeld. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Wat zal TOP beter moeten doen om door te bekeren? ,,We moeten tegenstanders niet sterker maken dan dat ze zijn”, antwoordt Aelbrecht, die dat vrijdagavond als oorzaak zag van de nederlaag in Eindhoven. Ook Sanches heeft een idee hoe TOP Almere City kan verslaan. ,,Ik denk dat we vooral moeten vasthouden aan de energie die we in de tweede helft brachten tegen FC Eindhoven", antwoordt hij. ,,Van daaruit, ongeacht wie speelt, moeten we proberen een resultaat te boeken met zijn allen. Het zou mooi zijn als we verder kunnen bekeren.”

Een vertrouwensboost is meer dan welkom, want de zeges (drie) zijn dit seizoen spaarzaam bij TOP.