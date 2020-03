TOP Oss richt vizier op de toekomst

Ook binnen de club werd men om een voorkeur gevraagd. ,,Daar zou persoonlijk voor gaan, omdat ik dat het meest 'TOP Oss' vindt", zegt trainer Klaas Wels over die laatste optie. ,,Maar mijn stem is ook maar één stem, en alles wordt gelijk gewogen."

Het huidige seizoen is echter nog niet afgerond. Vanavond begint de vierde periode. Met 24 punten uit 28 wedstrijden en een zestiende plek in het klassement, is er voor de Ossenaren daarin niets meer te verliezen. ,,De laatste weken zijn we prima bezig, en moeten we dus een goede start in de vierde periode kunnen maken", aldus Wels. ,,Verder wil ik nog niet kijken, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil morgen een goed TOP Oss zien, tegen een prima tegenstander als FC Eindhoven."