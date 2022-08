TOP Oss roemloos met 3-0 ten onder in Almere

De wedstrijd is zo’n 18 minuten onderweg als Faïz Mattoir de bal aangespeeld krijgt over de rechterflank en verrassend uithaalt. Tot dan toe was Almere City tegen TOP Oss aardig in evenwicht, maar dat wordt rücksichtlos doorbroken door de prachtige pegel waarmee de 22-jarige vleugelspeler de bal in de kruising plant: 1-0.