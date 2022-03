TOP Oss-routiniers over nieuwe directeur: ‘Een tweede Peter ga je niet vinden’

Lorenzo Piqué denkt even na. Hij lacht, en herhaalt de vraag: ,,Waar moet een opvolger voor Peter Bijvelds aan voldoen?” De directeur zette afgelopen maandag na acht jaar dienst bij TOP Oss zijn handtekening onder een contract voor de komende twee jaar bij De Graafschap. Piqué is de enige speler in de Osse selectie die al langer dan de vertrekkend directeur in Oss actief is, maar een antwoord is ook voor hem lastig te vinden.

Ploeggenoot Rick Stuy van den Herik, die zich bij TOP Oss voegde in hetzelfde jaar als Bijvelds begon, heeft er net zo veel moeite mee. ,,Een tweede Peter ga je in elk geval niet vinden, dat is uniek in de voetbalwereld”, verklaart hij. ,,Iedereen hier binnen de club beseft dat.”

Laagdrempeligheid

De twee routiniers zitten na de training van de Osse club langs het veld in een zonovergoten Frans Heesen Stadion. Dat het iemand moet zijn die in elk geval doorgaat op de ingeslagen weg, daar zijn zij het direct over eens. ,,Het is niet nodig een frisse wind te laten waaien, wat je vaak hoort als iemand weggaat”, aldus Stuy van den Herik. Laagdrempeligheid, geen hang naar hiërarchie in de organisatie en een positieve instelling, dat is in elk geval noodzakelijk volgens de aanvoerder. ,,Het is belangrijk dat je normaal doet en op het veld laat zien waar het om gaat. Dat is wat de club tekent.”

Volledig scherm Rick Stuy van den Herik houdt Jong AZ-speler Peer Koopmeiners van zich af. © Pro Shots / Thomas Bakker

,,Wat we de laatste jaren qua cultuur hebben opgebouwd, is niet makkelijk in woorden uit te drukken”, vult Piqué hem aan. ,,Maar het is wel iets dat je vast moet houden. Dat is waardoor wij de laatste jaren resultaat hebben gehaald en de club hebben neergezet. Het wordt een hele lastige klus een vervanger te vinden voor iemand die zo veel doet als Peter. Dat is ook een beetje de club; je hebt hier niet iemand die één taak doet. Iedereen draagt zorg voor alles.”

De grote middengroep

Met al hun ervaring in het tricot van TOP kunnen zij als geen ander beoordelen hoe de club in de afgelopen jaren gegroeid is in haar ambities en prestaties. ,,Ik zit vaak met Rick in de auto, en dan hebben we het er ook over: wie zijn we dit seizoen nou tegengekomen, die het ons écht lastig hebben gemaakt? Dan praat je over Emmen, ADO, misschien nog één of twee teams. Maar voor de rest ligt het heel dicht bij elkaar. Wij horen nu in die grote middengroep, dat hebben we de laatste jaren opgebouwd. Daar heeft Peter een groot aandeel in.”

,,We zijn een lastige tegenstander omdat we als team opereren”, beaamt Stuy van den Herik. Dat is mede tot stand gekomen door Bijvelds zijn neus voor het koppelen van de juiste persoonlijkheden, denkt de captain. ,,Hij heeft ook goede spelers laten lopen omdat ze karakterologisch niet pasten binnen de groep. En er zijn misschien zelfs kwalitatief iets mindere spelers gehaald, die juist wel in de groep pasten. Daardoor kunnen wij als team tot prestaties komen, en dat is een verdienste van Peter.”