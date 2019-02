TOP Oss scherpt veiligheidsregels aan nadat supporters bijna in kleedkamer stonden

Het was een vreemd gezicht vorige week, de supportersgroep die op de drempel stond van de TOP Oss-kleedkamer. ,,We hebben het daar intern over gehad’’, zegt Bijvelds. ,,Onze infrastructuur is gewijzigd en ons huidige beleid zal strikter worden nageleefd.’’ Bovendien heeft de club gesprekken gevoerd met een aantal supporters. Bijvelds: ,,De teleurstelling was te begrijpen, maar de manier waarop het verlies is verwerkt, is ontoelaatbaar. De kleedkamer moet een veilige plek zijn voor de spelers. Een supporter moet daar niet komen.’’

Het incident met de supporters heeft volgens trainer Klaas Wels weinig effect gehad op de spelersgroep. ,,We zijn professionals.’’ Over het de supporters zegt Wels: ,,We stellen de betrokkenheid op prijs, maar dit was niet de juiste manier en plek.’’ Over de situatie in het stadion: ,,Ik voel me voor de volle 100 procent veilig. De gebeurtenis van vorige week was onverwacht, maar ik heb geen moment angst gehad.’’

Teruggezakt