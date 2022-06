TOP Oss schroeft het budget én de ambities flink op: ‘Structureel richting play-offs’

Hij is dezer dagen zo'n beetje vergroeid met zijn laptop en telefoon: als kersvers technisch directeur van TOP Oss speurt Wels (48) de markt af naar spelers. En dat is stiekem best een metamorfose voor de in Veghel woonachtige voetbalman; sinds hij in 2004 als jeugdtrainer bij Schijndel begon, stond hij achttien jaar bijna dagelijks op het veld. En nu is hij dus de opvolger van de naar De Graafschap vertrokken Peter Bijvelds én dus de man die verantwoordelijk is voor de samenstelling van de selectie van TOP. ,,Ik denk nu nog weleens als trainer. Dan wordt een speler aangeboden, van wie ik denk: leuk, maar ik heb er liever een die er meteen staat. Terwijl een groeibriljantje misschien wel beter is”, zegt Wels.