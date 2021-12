TOP Oss sluit 2021 goed en positief af met knappe overwinning op bezoek bij VVV-Venlo

In Venlo speelde TOP Oss tegen VVV de eerste wedstrijd van de derde periode, en de laatste van 2021. Daarin werden eindelijk weer eens drie punten gepakt, dankzij even veel doelpunten: 2-3

Dat de Venlose voorhoede in de openingsfase alle ruimte kreeg de bal voor het doel van keeper Norbert Alblas rond te spelen, was niet de schuld van arbiter Jesse Rozendal. Dat hij vervolgens dermate in de weg liep dat Lion Kaan om hem heen moest lopen om bij de bal te komen wel. Mitchell van Rooijen kon vervolgens ongestoord de 1-0 binnen trappen. Na die treffer in de 7de minuut, volgde een lange fase met onooglijk voetbal van beide zijden.

Na een half uur spelen wierp TOP de schroom echter van zich af, en besloot het te gaan voetballen. Een pijlsnel schot van de wederom uitblinkende linksbuiten Jearl Margaritha landde in het zijnet. Momenten later stond hij aan de basis van een snelle maar uiteindelijk vruchteloze counter, en kort daarop bediende hij Kay Tejan van een uitstekende voorzet die de spits wonderwel op meters van het doel over de lat heen kreeg.

In de 42ste minuut gaf Margaritha opnieuw een uitstekende voorzet vanaf de linkerflank, die net aan Tejan voorbij ging. De mee opgekomen rechtsback Ilounga Pata was echter zeer alert, en trapte de gelijkmaker het net in. In de extra tijd van de eerste helft roste Jan Lammers een lange bal naar voren, en schatte captain Rick Stuy van den Herik diens intenties perfect in. Hij schoot zijn team alleen voor de keeper geheel verdiend op voorsprong: 1-2.

Na rust bleef TOP aandringen en breidde het in de 63ste minuut de voorsprong al uit. In een keurig uitgespeelde aanval trapte Tejan ditmaal zelf de bal beheerst voorbij keeper Delano van Crooij: 1-3. Yahcuroo Roemer had grofweg vijf minuten later nog kans op een aansluitingstreffer uit een counter van VVV, maar zijn schot stuitte op doelman Alblas.

Lang bleef dat het enige gevaar van Venlose kant, totdat Sven Braken tien minuten voor het einde de bal via de binnenkant van de paal binnen wist te frommelen: 2-3. Onverwacht was de spanning daarmee terug in de wedstrijd. Richonell Margaret kon kort voorthet slot beslissend zijn, maar keeper Van Crooij kreeg zijn lichaam tussen hem en de bal. In de daaropvolgende corner kopte Jan Lammers nipt naast. In blessuretijd wisselde Bob Peeters de twintig minuten eerder het veld ingestuurde Margaret nog voor Niels Fleuren. ‘De Maldini van De Koel’ hielp als vijfde verdediger de wedstrijd in het slot te gooien voor TOP, dat zo 2021 met een overwinning afsloot.

Opstelling: Alblas; Sylla, Lammers, Van Eijma, Pata; Stuy van den Herik, Kaak, Sanches; Margaritha, Tejan, Guezen (73. Margaret (90. Fleuren))