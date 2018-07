TOP Oss sluit open dag af met oefenzege op Hoek

Zoals TOP Oss aan zijn stand verplicht is, was het de betere ploeg tegen het Zeeuwse team dat vorig seizoen vanuit de hoofdklasse naar de derde divisie promoveerde. Maar in de eerste helft resulteerde dat niet in veel kansen. Na ruim 20 minuten maakte Koen van der Biezen er na een frommelgoal 1-0 van. Vlak daarna was de mooiste aanval van de eerste helft te zien, maar de kopbal van Van der Biezen stuitte op de keeper, waarna Dogan in de rebound over schoot.