TOP Oss sluit seizoen af met gelijkspel en eindigt als zeventiende

In de laatste wedstrijd van het seizoen heeft TOP Oss één punt overgehouden aan het treffen met FC Dordrecht. De eerste klimaatneutrale wedstrijd in het Nederlandse betaalde voetbal eindigde na een enerverende tweede helft in 2-2.

Met een aantal wijzigingen in de basisopstelling trad TOP Oss vrijdagavond aan in de laatste wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. In het Matcholic stadion stond TOP tegenover FC Dordrecht, de nummer negentien van de ranglijst. De wedstrijd stond in het teken van de eerste klimaatneutrale wedstrijd in het Nederlandse profvoetbal, maar TOP Oss-coach Klaas Wels liet van tevoren al weten vooral ‘gewoon’ te willen winnen. Het seizoen met een goed gevoel afsluiten en de zeventiende plaats vasthouden, dat is wat TOP Oss in het slotstuk van de competitie wilde bereiken.

Toch moest de fossielvrije Osse trein even op gang komen in Dordrecht. De eerste helft was voor de thuisploeg, dat via afstandsschoten van aanvoerder Mathis Suray gevaar stichtte. TOP Oss probeerde uit de counter gevaarlijk te worden, maar op wat speldenprikjes van Kay Tejan en Jearl Margaritha na mocht dat niet echt een naam hebben. Vlak voor rust zorgde Sahverdi Cetin namens de thuisploeg voor de openingstreffer en op basis van het spelbeeld was die treffer verdiend.

Opgeladen

Na rust bleek de batterij van TOP Oss weer opgeladen. De ploeg kwam fris uit de kleedkamer en was via Sanches dichtbij de gelijkmaker. Niet veel later viel die alsnog, toen Margaritha na een schitterende pass van Ilounga Pata vrij voor het doel kwam. Margaritha bleef kalm en schoof de 1-1 achter FC Dordrecht-doelman Liam Bossin. De accu van TOP was nog niet leeg, want tien minuten later was de tandem Pata-Margaritha wederom succesvol. Dit keer stond de buitenspeler op de goede plek om een uitstekende voorzet van de rechtsback binnen te koppen: 1-2.

Lang van die voorsprong genieten was er niet bij voor de Ossenaren. Vlak nadat de ingevallen Kyvon Leidsman een reuzekans miste op de 1-3, was het aan de andere kant raak. Dordt-spits Samuele Longo kopte kiezelhard de 2-2 achter de kansloze Van Meurs. In de slotfase kreeg Kay Tejan nog een goede kans om TOP alsnog aan een zege te helpen, maar de spits stuitte op Bossin. Daarmee sluiten de Ossenaren seizoen 2022-2023 af met een remise en eindigt de ploeg als zeventiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Opstelling TOP Oss: Van Meurs, Pata, Hilderink (80. Van Eijma), Pavlidis (88. Everink), Van der Sluys; Mukeh (80. Gunduz), Sanches, Margaritha; Mathieu (88. Beekman), Tejan, Allemeersch (69. Leidsman)

Scoreverloop: 40. Cetin 1-0, 58. Margaritha 1-1, 68. Margaritha 1-2, 75. Longo 2-2