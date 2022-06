TOP Oss sluit ‘Sloet-derby’ tegen Cluzona af met een record

TOP Os­s-kee­per Norbert Alblas zwaar gebles­seerd in verloren thuisduel met Roda JC

TOP Oss kreeg na 20 minuten een letterlijk en figuurlijk pijnlijke openingstreffer om de oren in duel met Roda JC. Keeper Norbert Alblas raakte daarbij zwaar geblesseerd. De Ossenaren kwamen later nog op gelijke hoogte, maar hielden aan de grimmige wedstrijd uiteindelijk geen punten over: 1-2.

11 maart