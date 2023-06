TOP Oss-smaakmaker Jearl Margarita gaat voor buitenlands avontuur en tekent in Azerbeidzjan

Zijn nieuwe werkgever is nog een relatief jonge club. In 2017 werd Sabah FC pas opgericht om een jaar later al te promoveren naar de Premyer Liga. De middenmoot was jarenlang het terrein, maar dit jaar kende de club een positieve uitschieter door tweede te worden achter topclub FK Qarabag.

Dat levert een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League op, waarin Makedonija GP (Noord-Macedonië) of RFS (Letland) de tegenstander is. Met Margaritha als nieuwe aankoop wil hoofdtrainer Murad Musayev een nieuwe stap zetten. Voor Margaritha is het zijn eerste buitenlandse avontuur.

Dit seizoen kende pieken en dalen. Tot twee keer toe werd hij disciplinair geschorst. In november meldde hij zich ziek om vervolgens in de winterstop weer terug te keren. In de tweede seizoenshelft schitterde hij als vanouds. De 23-jarige linksbuiten werd clubtopscorer en de dribbelkoning van de Keuken Kampioen Divisie. Hij scoorde twaalf keer en gaf zes assists.

Geen Arnhem maar Bakoe

Vitesse was in de markt voor hem, maar Margaritha kiest dus voor een buitenlands avontuur in de hoofdstad van Azerbeidzjan, een land dat ligt tussen Oost-Europa en West-Azië. ,,Jearl is een speler die we met veel plezier hebben zien voetballen in Oss. Hij had zijn zinnen al langer op een avontuur in het buitenland gezet en we zijn blij dat we een voor alle partijen bevredigend akkoord daarover hebben kunnen bereiken”, aldus Linton Posthumus, technisch directeur van TOP Oss.

Hoeveel Sabah FC voor Margaritha betaalt, is onbekend. Tot wanneer zijn nieuwe verbintenis loopt, is ook onduidelijk.