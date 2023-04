TOP Oss-smaakmaker Margaritha over vermeende interesse: ‘Je wil het niet gelijk geloven, maar het is mooi om te horen’

Waar speelt Jearl Margaritha na dit seizoen? In de top van de Keuken Kampioen Divisie, bij een eredivisieclub of in het buitenland misschien? De smaakmaker van TOP Oss is zeer waarschijnlijk aan zijn laatste weken bij de club bezig.

,,Ik heb het bericht ook online voorbij zien komen”, begint Margaritha over de vermeende interesse van AZ, Vitesse, Heracles Almelo en FC Twente. ,,Er gaat natuurlijk wel wat rond. Of het waar is, dat weet ik niet. Je wil zulke berichten niet gelijk geloven, je wil het eerst bevestigd krijgen. Ik heb mijn zaakwaarnemer hier nog niet over gesproken. Maar dit zijn wel mooie dingen om te horen.”

De buitenspeler verkeert in bloedvorm. Tegen Jong FC Utrecht viel hij in met een doelpunt. Tegen De Graafschap gaf hij vorige week twee assists. ,,Ik zit lekker in mijn vel”, verklaart Margaritha, die in de winter twee maanden ontbrak en daarover uitgebreid zijn verhaal deed in deze krant. ,,Vooral buiten het veld moet alles goed zitten. Dat is nu zo. Gelukkig.”

Quote Het is altijd mijn insteek geweest dat TOP Oss iets aan mij zou overhouden, mocht ik vertrekken. De club heeft mij een kans gegeven. Jearl Margaritha, aanvaller TOP Oss

Het bravouremannetje kan de club een mooi bedrag opleveren. Tegen Willem II (vanavond), Almere City, Jong AZ, Jong PSV en FC Dordrecht kan hij zijn prijs verder opdrijven. Zijn contract loopt nog één jaar door. ,,TOP Oss heeft mij een kans gegeven. Het is altijd mijn insteek geweest dat de club iets aan mij zou overhouden, mocht ik vertrekken.”

De 23-jarige aanvaller gaat graag de concurrentiestrijd aan als hij een stap maakt. ,,Ik weet dat je niet een, twee, drie speelt als je naar de eredivisie gaat. Dan moet je ervoor vechten. Daar ben ik niet vies van”, vertelt Margaritha vol vertrouwen. ,,Het is aan jouzelf of je speeltijd krijgt of niet.”

Volledig scherm Jearl Margaritha in duel met Philip Brittijn van De Graafschap. © Pro Shots / Remko Kool

Het plafond van Jearl Margaritha

Waar ligt zijn plafond? ,,Of dat de eredivisie is of het buitenland hangt van diverse factoren af, zoals de concurrentie of de omgeving waarin hij terecht komt”, antwoordt hoofdtrainer Klaas Wels. ,,Maar je hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat hij gezegend is met heel veel bagage.” Aan technisch directeur Linton Posthumus de taak om deze zomer de hoofdprijs te vangen voor een van smaakmakers van TOP Oss.

Willem II - TOP Oss Scheidsrechter: Teuben

Afwezigen: Stuy van den Herik, Van der Sluijs, Dekker, Fitz-Jim, Ladan, Clein

Laatste onderlinge duel: 23 september 2022, TOP Oss - Willem II: 1-3

Bijzonderheden: TOP Oss won sinds december 2011 geen enkele (oefen)wedstrijd op bezoek bij Willem II. De Tilburgers wonnen drie keer en één oefenduel eindigde in een gelijkspel.

Vermoedelijke opstelling: Jansen; David, Piqué, Van Eijma, Van der Sluys; Van Leeuwen, Gündüz; Margaritha, Van Hoeven, Mathieu; Tejan