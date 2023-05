TOP Oss speelt bij FC Dordrecht ‘de eerste klimaatneutrale wedstrijd van Nederland’

TOP Oss is vrijdagavond onderdeel van een unieke wedstrijd op bezoek bij FC Dordrecht. In het Dordtse Matcholic Stadion wordt de eerste ‘klimaatneutrale wedstrijd’ van het Nederlandse betaald voetbal gespeeld en daar komt behoorlijk wat bij kijken.

Een auto die rijdt op fossiele brandstof? Die is vrijdagavond uit den boze rondom het Matcholic Stadion in Dordrecht. De Schapenkoppen organiseren tegen TOP Oss de eerste klimaatneutrale wedstrijd die in Nederland wordt gespeeld en de club neemt dat ook zeker serieus. Zo is TOP Oss verzocht om niet te komen met de normale spelersbus die op diesel rijdt, maar wel met een fossielvrij alternatief. Ook de supporters van TOP komen er niet in met een ‘normale’ auto. Zij worden geacht om op een andere manier af te reizen naar Dordrecht, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of door het huren van een (personen-)busje die rijdt op klimaatneutrale brandstof.

En de supporters van de thuisclub? Een elektrische auto, de fiets of de benenwagen is het devies. Mede door de inzet van een aantal sponsoren van de Dordtse club is de wedstrijd al maandenlang uitverkocht. Dat onderstreept het belang van het thema, al vielen er de afgelopen dagen ook veel sceptische reacties te lezen. Met name supporters zitten niet te wachten op nog meer beperkingen, in een tijd dat het toch al niet eenvoudig is om je club achterna te reizen.

Mentale weerbaarheid

Hoe dan ook wil TOP Oss het seizoen met een goed gevoel afsluiten tegen de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie. Bij een overwinning houdt de ploeg van coach Klaas Wels de zeventiende plek in handen en dat is volgens hem het enige dat telt. ,,We moeten ervoor zorgen dat de wedstrijd dicht bij onszelf blijft. Daarvoor moeten we de mentale weerbaarheid tonen om nog één keer alles te geven’’, zegt Wels.

Over die mentale weerbaarheid is de coach steeds meer te spreken, maar hij blijft kritisch. ,,Het is nog niet zoals ik het graag zie, maar ik heb ook niet de illusie dat dat in de laatste wedstrijd van het seizoen nog omgedraaid gaat worden.’’ Het gemoed in Oss is na de zege op Jong PSV wel weer wat opgekalefaterd. Tegen de beloften van zowel AZ als PSV kwamen de spelers van TOP beter voor de dag dan in de weken ervoor, daar wil Wels vrijdag een positief vervolg van zien.

,,Ondanks het volle stadion en de media-aandacht die er voor deze wedstrijd is, is het behouden van de zeventiende plek onze drijfveer. Daarbij eis ik dat de spelers nog één keer negentig minuten lang alles geven, zowel voor de club als zichzelf. We moeten met een opgeheven hoofd van het veld kunnen stappen.’’

FC Dordrecht - TOP Oss Aftrap: vrijdagavond om 20.00 uur in het Matcholic Stadion Scheidsrechter: Hensgens Afwezig: Stuy van den Herik, Fitz-Jim, Clein, Dekker, Ladan, Van der Sluijs Vermoedelijke opstelling TOP Oss: Jansen; Pata, Piqué, Pavlidis, Van der Sluys; Sanches, Mukeh, Van Hoeven, Mathieu, Margaritha; Tejan Laatste onderlinge duel: 11 december 2022, TOP Oss – FC Dordrecht: 0-1 Bijzonderheden: de wedstrijd staat in het teken van de eerste klimaatneutrale wedstrijd in het Nederlandse Betaald Voetbal.