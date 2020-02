TOP Oss speelt gelijk in Brabants onderonsje bij Jong PSV

TOP Oss had vanavond weinig te verliezen in Eindhoven. De Ossenaren stonden vanaf de zeventiende plaats in het klassement op één punt achterstand van Jong PSV. Winst zou dus een directe stijging op de ranglijst opleveren, en trainer Klaas Wels besloot daar vol voor te gaan met een aanvallendere opstelling dan gebruikelijk.

De geschorste centrale verdediger Lorenzo Piqué werd vervangen door spits Cas Peters. De Osse equipe zette daardoor veel druk, en speelde ver naar voren. Het lukte in de eerste helft echter niet daar munt uit te slaan.

Na ruim een half uur spelen counterde de Eindhovense beloftes vliegensvlug na een afgewende Osse aanval, en stoof Noni Madueke de zestien meter in. In duel met Philippe Rommens leek er minimaal contact geweest te zijn, en ging Madueke naar de grond. Arbiter Pirard zag er een schromelijk overdreven gele kaart voor Rommens in, en legde de bal op de stip. Madueke aarzelde niet en benutte deze zelf: 1-0.

In de tweede helft bleek dat TOP de offensieve strategie niet opgegeven had. Na een kwartier spelen kregen de bezoekers een vrije trap op enkele meters van het strafschopgebied. Philippe Rommens knalde de bal de muur in, waarna hij de bal heroverde, gevloerd werd, en opnieuw een vrije trap krijgt. Het gewonnen metertje bleek cruciaal, want in tweede instantie knalde Rommens de gelijkmaker alsnog de touwen in.

TOP houdt stand

Een kwartier voor het einde probeerde Cyril Ngonge opnieuw een penalty te versieren voor Jong PSV, nadat hij de zestien in draaide en naar de grond ging. Ditmaal trapte de scheidsrechter er niet, en trok hij een gele kaart. In de eindfase probeerde Jong PSV de wedstrijd naar zich toe te trekken. Vastberaden om meer dan één punt te claimen, zette de thuisploeg veel druk. TOP bleef echter standhouden, en zag zelf ook drie punten lonken. Dat mocht niet zo zijn, en het Brabants onderonsje eindigde in een gelijkspel.