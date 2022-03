TOP Oss speelt gelijk in duel met Excelsior dat lang meer op leek te gaan leveren

TOP Oss heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen het in topvorm verkerende Excelsior. De Rotterdammers hadden het echter zeer moeilijk in Oss, waar lange tijd op meer dan een punt gehoopt werd.

De grootste kans van de eerste helft deed zich na een kwartier spelen voor. Justin Mathieu trapte de bal uitstekend richting het doel en dwong keeper Stijn van Gassel tot een indrukwekkende redding. In de rebound probeerde Kay Tejan het nog met een omhaal, maar zijn poging ging over het doel heen.

Vijf minuten later meldde zelfs centrale verdediger Lorenzo Piqué zich aan de rand van het strafschopgebied. Lang zocht hij met de bal aan de voet naar een opening, en noopte de tegenstander daarbij tot een overtreding. De vrije trap die dat opleverde, leverde dan weer geen gevaar op.

Kansen over en weer

Nog eens vijf minuten later was Jearl Margaritha dicht bij een openingsgoal. Na vlot voorwerk van Margaritha tikte hij de bal van rechts nipt over. Het fellere TOP claimde het overwicht, maar kon niet voorkomen dat de Rotterdammers er bij vlagen stekelig doorheen kwamen. Tien minuten voor rust kwam een voorzet op een haar na bij doelpuntenkanon Thijs Dallinga aan, ware het niet dat Roshon van Eijma zijn been er met een sliding nog net tussen kreeg. Beide ploegen gingen daardoor met de spreekwoordelijke brilstand de kleedkamers in.

Na rust veranderde dat spelbeeld nauwelijks. TOP drong sterk aan, maar liet door een gebrek aan beheersing de bal soms onnodig lopen. Een kwartier na rust stoof Tejan samen met Margaritha op, maar wist de pass van die eerste de tweede niet te bereiken. Een minuut later schoot Mathieu op aangeven van Joshua Sanches nipt over. Het thuispubliek begon er steeds meer in te geloven. Excelsior drong echter ook steeds meer aan, en probeerde te profiteren van momenten waarin de Ossenaren te ongecontroleerd waren. De Rotterdammers dwongen een fiks aantal corners af, maar sloegen daar geen munt uit.

Goal Margaritha

In de 77ste minuut drukte TOP het overwicht eindelijk uit in de score. Margaritha stoomde op vanaf links. Hij kapte even terug, wierp een blik op de goal, en plantte de bal koeltjes in de verre hoek: 1-0. In de eindfase bleef TOP jagen. Een verraderlijk lobje van Rick Stuy van den Herik werd van de lijn gekopt door de Rotterdamse verdediging.

Vijf minuten later trok Reuven Nijmeijer de stand met een beheerste schuiver richting de verre hoek van het Osse doel alweer recht: 1-1. Die stand veranderde niet meer.

Opstelling: Van Meurs; Leliendal, Van Eijma, Piqué, Pata; Stuy van den Herik, Kaak, Sanches; Margaritha, Tejan, Mathieu (88. Guezen)