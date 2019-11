TOP Oss speelt gelijk tegen tiental FC Dordrecht

De eerste helft was FC Dordrecht de bovenliggende partij, in de tweede waren de kansen voor TOP Oss. Uiteindelijk kwamen beiden vrijdagavond in de stromende op één punt uit.

De uit Oss meegekomen aanhang zong in het eerste half uur van de wedstrijd diverse verjaardagsliedjes voor Niels Fleuren. De linksback van TOP Oss vierde zijn 33ste verjaardag, maar op het veld was er geen enkele reden voor feest. Anass Achabar en Jari Schuurman combineerden vlot richt het Osse doel, waarop Schuurman de 1-0 namens de thuisploeg de korte hoek in schoof.

Dat het eerste doelpunt voor de ‘Schapenkoppen’ toen pas viel, was hoofdzakelijk te danken aan de scherpe reddingen van doelman Damien Perquis. Hij hield zijn ploeg in de wedstrijd terwijl de tegenstander kans na kans creëerde, en in niets leek op een ploeg die de laatste plaats op de ranglijst bezet.

Tegen de verhoudingen in

Vijf minuten later zorgde Philippe Rommens ervoor dat TOP tegen de verhoudingen in terug in de race was. Met een fenomenale trap krulde hij de bal vanuit het niets de kruising in, en verraste Dordtse doelman Petar Stoskovic volledig. De eerste serieuze kans voor TOP leverde zo een gelijke stand op: 1-1.

Nog eens vijf minuten later vond er een kantelmoment in de wedstrijd plaats, toen centrale verdediger van Dordrecht Noah Lewis een overtreding beging bij het afstoppen van Ossenaar Cihat Çelik. Lewis ontving er van scheidsrechter Bijl een gele kaart voor, en aangezien dat zijn tweede was, kon hij direct de kleedkamers in.

De tweede helft opende TOP direct aanvallend. Çelik passeerde de Dordtse verdediging en haalde uit voor een schoot, maar Stoskovic hield stand. Enkele minuten later opereerden de broers Rommens in tandem, toen Philippe een voorzet van Olivier de handen van diezelfde keeper in kopte. TOP bleef aandringen, en Dordrecht kon lang niet meer tot serieuze kansen komen. Het overtal van de Ossenaren vertaalde zich echter maar niet naar doelpunten.

Een slordige vijf minuten voor het einde van de officiële speeltijd wisselde TOP Oss-trainer Klaas Wels Lion Kaan voor Pieter Langedijk. De verdedigende middenvelder maakte plaats voor een aanvaller om een slotoffensief te forceren, en stormde in de stromende regen het veld op. Uiteindelijk droop hij echter, net als de rest van team, onverrichter zake af.