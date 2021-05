TOP Oss-spits Dennis van der Heijden mogelijk dubbel kanshebber voor doelpunt van het seizoen

Dennis van der Heijden is nu al genomineerd in de verkiezing voor het doelpunt van het jaar. De spits van TOP Oss kan zijn mogelijkheden echter nog verdubbelen met een tweede nominatie, opnieuw voor een verbluffend schot van grote afstand.

In de vierde periode zijn nog twee speelrondes te gaan, en daarmee nadert dit seizoen in de eerste divisie het einde. Dat SC Cambuur kampioen is staat al onomstotelijk vast, maar de strijd om de mooiste goal van het bijna afgelopen voetbaljaar ligt nog open. De genomineerden voor die eer uit eerste en twee periode zijn vanaf nu ook bekend. Joeri Schroijen (MVV), Ralf Seuntjens (De Graafschap), DJ Buffonge (NAC Breda) en Dennis van der Heijden (TOP Oss) zijn de kanshebbers.

Op 5 oktober zag hij in het thuisduel met FC Dordrecht dat doelman Anthony Swolfs te ver voor zijn doel stond. Vanuit een vrije trap op enkele meters van de middenlijn, lepelde hij de bal over hem heen. Die goal levert hem nu een nominatie voor doelpunt van het seizoen op, maar de kans op die titel kunnen zich voor Van der Heijden nog gaan verdubbelen. In het uitduel met Dordrecht van 12 maart wist Van der Heijden zijn wereldgoal namelijk niet alleen over te doen, maar zo mogelijk nog een fractie te verfraaien. Die treffer is nu genomineerd voor het fraaiste doelpunt van de derde periode.

,,Als die bal zo in het diepe valt, is het aan mij om daar gretig achteraan te gaan. Dat deed ik”, zei Van der Heijden toen. De spits kreeg de bal vanuit de achterste linie aangespeeld door Ruben Roosken. “Maar zo’n bal meenemen, met die stuit erin, is heel lastig. Dan haalt een verdediger me waarschijnlijk in. Dus ik probeer het gewoon, we hebben niks te verliezen in die situatie.”

De verkiezing voor het doelpunt van het seizoen is opengesteld aan het publiek. Stemmen kan via de website van de Keuken Kampioen Divisie.