TOP Oss-spits Leidsman wil zijn geliefde Superboeren graag stil krijgen

Als speler van het beloftenteam ging de jonge Kyvon Leidsman graag naar wedstrijden van het eerste elftal. ,,Zo ben ik ook een beetje supporter geworden van de club. Ik heb alleen maar liefde voor De Graafschap.” Toch zal hij er vanavond met zijn huidige team alles aan doen wat voetballend binnen zijn macht ligt om hun stadion stil te krijgen. De 23-jarige spits kijkt ernaar uit om weer in Doetinchem op de grasmat te mogen staan. ,,Zeker als de Vijverberg bijna vol is. Dat het nu voor TOP Oss is, maakt dat niet minder mooi.”

Of hij er ook aan spelen toekomt, is nog geen zekerheid. Leidsman begon de meeste wedstrijden dit seizoen op de bank, maar bewees in de afgelopen weken zijn waarde voor TOP tijdens cruciale invalbeurten. Tot twee keer toe was hij daarbij beslissend in blessuretijd: uit tegen Volendam met de assist op Dean Guezen, en thuis tegen Jong PSV met een eigen doelpunt. ,,Ik zit in een lekkere flow”, merkt hij zelf ook op. Vorige week roemde coach Bob Peeters hem al om de eindeloze reeks rake schoten tijdens de training, en die lijn zette hij deze week door.

Loslaten

Een neus voor de juiste positie had Leidsman altijd al, de rust om daar in de afronding succesvol mee te zijn nu ook. ,,Ik kom ontspannen naar de training, heb niet te veel het gevoel dat ik mezelf moet bewijzen. Dan heb je meer kalmte in je hoofd en gaat het ook rustiger wanneer je voor de goal staat”, zo verklaart hij. Juist het wat meer loslaten van zijn bewijsdrang, maakt dus dat hij een effectievere speler kan zijn. Niet per se makkelijk, want Kay Tejan kreeg het afgelopen seizoen de voorkeur als centrumspits bij de Ossenaren. Het was de zoveelste keer dat Leidsman zijn kansen door de vingers voelde glippen.

In de herfst van 2018 zat hij zelfs viermaal op de bank tijdens eredivisiewedstrijden van de club, maar speelminuten leverde dat niet op. In de hoop die elders wel te krijgen, ging hij naar Almere City FC. ,,Daar kreeg ik te maken met een hele zware blessure, dus ben eigenlijk aan niks toegekomen. Ik ben blij dat ik hier de kans heb gekregen en het vorig seizoen goed heb kunnen doen. Dit seizoen was de verwachting het beter te doen, maar begon ik zwak. Dat kan ik alleen mezelf verwijten. Volgend seizoen moet ik vanaf het begin de scherpte en rust hebben die ik nu heb. Dan ga ik veel goals maken.”

Praten

Hij kon de tegenslag het hoofd bieden door erover te praten. Thuis, met familie, maar ook op de club. ,,Hier kon je altijd bij Peter (Bijvelds) bij terecht”, zegt hij over de voormalig technisch directeur van de Ossenaren. ,,Morgen staat hij aan de andere kant.” Leidsman constateert het met een lach. De spits weet dat de tegenstander nog volop in de strijd om kwalificatie voor de play-offs is, waardoor de druk om een resultaat te halen groter is dan voor TOP. ,,Dat is een lekkere uitgangspositie”, vindt hij. ,,Een makkelijk potje wordt het niet, tegen een vol stadion is het heel anders. Maar ik denk wel dat in de wedstrijden dat de tegenstander móet, we vaak een mooi resultaat halen.” Dat belooft wat voor de komende weken. ,,We moeten zeker niet vrezen voor De Graafschap, en ook niet voor NAC of voor Almere.”