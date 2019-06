TOP Oss spreekt vertrouwen uit in ‘eerste’ keeper Ronald Koeman

video Delano Ladan baalt extra na uitschake­ling TOP Oss in play-offs: ‘Miste net dat stukje scherpte’

23 mei Als iemand woensdagavond voor TOP had kunnen scoren tegen Sparta was het Delano Ladan wel. De 19-jarige aanvaller dook een aantal keren alleen voor het doel op, maar miste telkens. ,,Pech, ja. De voorbereiding was wel goed, ik kreeg goede passes. Maar ik miste net dat stukje scherpte”, aldus de aanvaller.