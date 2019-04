TOP Oss staat met één been in de play-offs: ‘Dit is het beste seizoen ooit’

Go Ahead Eagles-trainer John Stegeman stelde zich sportief op in in het kantoor van Klaas Wels, zijn tegenhanger bij TOP Oss. ,,Zet hem op voor de nacompetitie”, zei hij toen hij Wels de hand drukte na afloop van de wedstrijd. ,,Misschien zien we elkaar daar nog wel.” Dan zou TOP alsnog een reünie met oud-spelers Richard van der Venne en Istvan Bakx krijgen, want Stegeman had hen vandaag niet eens in de selectie opgenomen. Met een derde plek in het klassement, kan de Eagles een plek in de play-offs bijna niet meer worden afgenomen. Een aantal van hun basisspelers werd daarom een rustdag gegund.