TOP Oss staat na duel vol frustraties met lege handen

In een wedstrijd vol frustratie leek er lang iets in de lucht te hangen voor TOP. De drie punten gingen echter naar Eindhoven, dat ook zonder Joey Sleegers twee keer wist te scoren: 1-2.

Bij TOP ontbrak Joshua Sanches en maakte nieuwe linksback Yannick Leliendal zijn debuut in de basis. FC Eindhoven had met meer afwezigen te kampen; de club miste zowel doelpuntenmachine Joey Sleegers als vaste waardes Brian De Keersmaecker en Collin Seedorf.

Desondanks waren zij het die na een kwartier spelen op voorsprong kwamen. TOP drong aan en creëerde daarvoor al wat kansjes, maar Mawouna Amevor kopte namens de bezoekers hun eerste corner direct binnen. De Eindhovenaren leken even de wind in de zeilen te krijgen en begonnen steviger druk te zetten. TOP ging vol op jacht naar de gelijkmaker en dat leverde een duel op dat aan beide zijdes steeds gefrustreerder werd.

Toen de wedstrijd een half uur onderweg was ontaarde dat zelfs in een opstootje ter hoogte van de middenlijn. Scheidsrechter Van der Wijk moest tussenbeide komen en zetten beide captains, Rick Stuy van den Herik en Mawouna Amevor, op de bon. Minuten later scoorde Kay Tejan echter al de gelijkmaker door de bal met een fabelachtige trap met de hak vanuit de lucht voorbij goalie Nigel Bertrams te tikken. De 1-1 stand bleef ook het kwartier daarna gehandhaafd.

Tweede helft

De tweede helft begon voor beide ploegen moeizaam en slordig. Na een kwartier begon TOP het initiatief naar zich toe te trekken en zette de thuisploeg dan toch een zorgvuldige aanval op. Jearl Margaritha schoof de bal op zo’n manier voor het doel langs dat er slechts een ploeggenoot tegenaan hoefde te lopen, maar het was een Eindhovens been dat er als eerste aan zat.

TOP bleef vervolgens onophoudelijk druk zetten. Een reeks corners brak aan, er was opnieuw een scherpe voorzet van Margaritha en een afstandsschot van Tejan zeilde over het doel. De Ossenaren roken bloed en stelden zich niet tevreden met een punt. Daardoor ontstond echter ook ruimte voor de tegenstander om te counteren. In de eindfase combineerde Eindhoven zich een weg naar voren, waarna Jasper Dahlhaus alleen voor Alblas kwam te staan. Kalm schoof hij de 1-2 binnen.

In de 88ste minuut pakte Jan Lammers een gele kaart na een ingreep binnen de zestienmeter. De bal ging logischerwijs op de stip, maar Alblas pakte de pingel van Charles-Andres Brym en hield zo zijn ploeg in de race. Toch was het Eindhoven dat na 95 minuten als eerste over de finishlijn kwam.

Opstelling: Alblas; Leliendal, Lammers, Piqué, Pata (90. Van Eijma); Stuy van den Herik, Kaak, Mathieu (90. Nsingi); Margaritha, Tejan, Guezen (85. Leidsman)