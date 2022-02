TOP Oss stelt overrompelende zege op Jong FC Utrecht al veilig in de eerste helft

Daarmee was het het feest nog niet compleet, want een paar minuten later stoof Tejan naar voren op een steekpass van Büttner. Oog in oog met de doelman was ook hij succesvol: 3-0. En het juichen was nauwelijks bekoeld toen drie minuten later linksbuiten Jearl Margaritha het strafschopgebied binnen draaide, en de bal in de verre hoek prikte. Met een comfortabele voorsprong van maar liefst vier doelpunten kon TOP de kleedkamers vijf minuten later naar de kleedkamers.