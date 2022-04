TOP Oss strijdend ten onder na onverwacht spannend slotoffensief tegen Almere

Het duurde een vol kwartier voor de wedstrijd in Oss op stoom kwam. En voor de thuisploeg viel het kwartje daarbij nog de verkeerde kant op ook. Ilas Alhaft haalde uit, maar zijn inzet stuitte op het been van keeper Norbert Alblas. Hij keerde de bal, waarop de rebound hoog over getrapt werd. Drie minuten later was het wel kassa, toen Danny Post in de kluts vanuit een corner de bal binnen kon werken.

Het spel van TOP was veel te slordig en ongecontroleerd om een aansluitingstreffer te forceren. Het dichtstbij waren de Ossenaren in de 34ste minuut, toen een strakke voorzet van Ilounga Pata langs het Almeerse doel scheerde. Al zijn ploeggenoten lieten deze echter lopen, waardoor de stand ongewijzigd bleef. Dat gebeurde niet toen grofweg vijf minuten voor het einde van de eerste helft Lance Duijvestijn opstoomde. Hij legde de bal panklaar neer voor spits Maarten Pouwels, die er alleen nog tegenaan hoefde te lopen en dat dan ook zonder falen deed: 0-2.

Tanden laten zien

Coach Bob Peeters wilde dat TOP in de tweede helft alsnog de tanden liet zien, en wisselde controlerende middenvelder Grad Damen ten faveure van spits Kyvon Leidsman. Héél even leek de wedstrijd daardoor meer te gaan swingen. In de 51ste minuut liep Ilas Alhaft zichzelf echter klem tussen centrale verdedigers Lorenzo Piqué en Roshon van Eijma. Arbiter Pérez zag er een penalty in, die vervolgens door Duijvestijn achter Alblas geschoten werd.

Het duurde lang voordat TOP daar iets tegenin kon brengen, maar in een wedstrijd die al lang gelopen leek, werd de eindfase toch nog spannend. Tien minuten voor het einde van de officiële speeltijd liet TOP eindelijk wat zien. Roshon van Eijma kopte de vrije trap van Dean Guezen tegen de touwen: 1-3. Vijf minuten later draaide Giovanni Büttner het strafschopgebied in, en speelde de voor de goal opdoemende Joshua Sanches aan. Hij trapte de 2-3 van dichtbij het doel in. “Alles of niets!”, scandeerde het thuispubliek dat nog in een resultaat ging geloven. TOP vocht er in blessuretijd volop voor, maar na het laatste fluitsignaal ging het alsnog strijdend ten onder.