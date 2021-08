TOP Oss strikt AZ-spits Richonell Margaret voor de rest van het seizoen

De Osse selectie had al aardig vorm gekregen, maar ook de wens om een ervaren spits lijkt nu eindelijk vervuld. TOP heeft een huurovereenkomst afgesloten met AZ om Richonell Margaret gedurende de rest van het seizoen van de Alkmaarders over te nemen.

De Nederlands-Surinaamse spits doorliep de jeugdopleiding bij Ajax, maar maakte zijn eredivisiedebuut uiteindelijk in januari 2019 voor Vitesse, na eerder voor het belofteteam van de Arnhemmers uitgekomen te zijn. In de zomer van datzelfde jaar vertrok Margaret naar AZ, waar hij tot nu toe in de eerste divisie eveneens voor het belofteteam uitkwam.

De 20-jarige aanvaller speelde tot nu toe 43 wedstrijden in dezelfde competitie als TOP Oss, en vond daarin zeven keer het net. De laatste keer was deze week nog; op maandagavond scoorde hij voor Jong AZ de gelijkmaker in het uiteindelijk door de Alkmaarders met 2-1 gewonnen duel met Almere City. Op vrijdagavond kan Margaret echter al zijn debuut in het Osse rood-wit maken, wanneer VVV in het ‘Osse Kuipje’ aantreedt als tegenstander in de eerste thuiswedstrijd van TOP dit seizoen.

De club kan dan ook beschikken over Dominik Velecký. De 19-jarige Tsjechische middenvelder komt uit de jeugd van FC Slovácko en traint al geruime tijd mee in Oss, dat hem deze week formeel vastlegde. ,,We hebben Velecky zien spelen en dat was voor ons de reden om hem de kans te geven te wennen aan dit podium en te kijken hoe hoog zijn lat ligt”, aldus directeur Peter Bijvelds.

Datzelfde geldt nog niet voor Roshon van Eijma, de Tilburgse verdediger die zich via het Curaçaose elftal van trainer Patrick Kluivert tot international geschopt heeft. De 23-jarige Van Eijma speelt op proef in Oss, maar staat vooralsnog tot volgende zomer nog onder contract bij het Duitse Preußen Münster.