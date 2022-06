TOP Oss strikt ervaren middenvelder Rick Dekker en Belgische spits Arthur Allemeersch

Afgelopen speeljaar stond hij twintig keer in de basis bij De Graafschap, ,,maar uiteindelijk wil je er 38 spelen natuurlijk.” Zijn keuze voor TOP is dan ook ingegeven door de wil zoveel mogelijk minuten te maken. ,,Een speler op zoek naar eerherstel”, aldus technisch directeur Klaas Wels, die zijn wil om vooruit te voetballen roemt. De controlerende middenvelder moet bovendien met zijn ervaring een verlengstuk van de trainer in het veld zijn en er voor stabiliteit zorgen.

Een soortgelijke rol die Lion Kaak in de afgelopen seizoenen in Oss had. Die keert op zijn beurt juist weer terug naar De Graafschap. ,,Ik heb nog even contact met hem gehad om te kletsen over de club”, zegt Dekker. ,,Hopelijk pakt het voor ons allebei goed uit.” Aan zijn animo zal dat niet liggen. ,,Qua club is het kleiner dan ik gewend ben. Dat weet je, maar hier moet je het ook op het veld doen. Ik heb veel zin om weer te gaan voetballen”, zegt hij enthousiast. ,,Als ik er geen zin in had, had ik hier niet naartoe moeten komen.”