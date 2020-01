TOP Oss stunt met 3-2 overwinning op koploper Cambuur

De wedstrijd begon desastreus voor TOP. In de zevende minuut al was het oud-TOP speler Ragnar Oratmangoen die een steekpass het strafschopgebied in gaf. Verdediger Henk Dijkhuizen probeerde de bal weg te werken, maar speelde deze in plaats daarvan over de eigen achterlijn.

In de 22ste minuut was het opnieuw Oratmangoen die een belangrijke bijrol in de totstandkoming van een treffer speelde, ditmaal aan de andere kant. Hij liep Philippe Rommens omver in het strafschopgebied van de Leeuwarders, waarop scheidsrechter Blank de bal op de stip legde. Rommens benutte de penalty en zette zijn ploeg op gelijke hoogte.

Drie minuten later kopte aanvoerder Rick Stuy van den Herik de bal uit een corner van Philippe Rommens prachtig binnen: 2-1. Een aan zelfvertrouwen winnend TOP Oss durfde aan te blijven vallen, terwijl de bezoekers ook voor gevaar bleven zorgen. De neutrale kijker werd zo op de wenken bediend, want de wedstrijd begon zowaar te swingen in het Osse Kuipje. In de 38ste minuut zette Mühren de Leeuwarders op gelijke hoogte door alleen voor Koeman de bal in de rechterhoek te schieten: 2-2.

Cambuur dringt aan

In de tweede helft drong Cambuur stevig aan, maar mist Robert Mühren een zuivere kans. Daarna was het opnieuw Stuy van den Herik die scoorde: 3-2. Een minuut of tien later koos trainer Klaas Wels eieren voor zijn geld, en wisselde spits Cas Peters voor verdediger Grad Damen, die zijn debuut voor TOP maakte. Twintig minuten voor het einde kreeg oud-TOP Oss speler Delano Ladan rood voor een overtreding op Dijkhuizen.