TOP Oss stunt niet tegen FC Groningen en toont onbegrip bij rood trainer: ‘Dan snap je er niks van’

De sfeer zat er in het ‘Osse Kuipje’ direct goed in. Interim-directeur Jack van Lieshout nam afscheid in stijl door in de stromende regen Engelbewaarder te zingen op het veld. Daarna kwamen beide supportersgroepen met sfeeracties.

Buiten dat vertier gebeurde er veel in de eerste helft. TOP-trainer Brood kreeg na een kwartier een rode kaart vanwege commentaar op de leiding, omdat de scheidsrechter niet twee kanten op floot bij overtredingen. Hij kreeg geel en applaudisseerde vervolgens cynisch. ,,Dat mag schijnbaar niet. We zijn professionals in die zin. Je kunt ook zeggen: hé, trainer let op want je hebt al geel gehad.” Hij kon vertrekken en is tegen Helmond Sport geschorst.

Als je zo bepalend wil zijn door Ruud Brood in één minuut twee keer geel te geven, dan snap je er werkelijk helemaal niks van Mike Havekotte, doelman TOP Oss

Doelman Mike Havekotte was boos na afloop. ,,Als je zo bepalend wil zijn door Ruud Brood in één minuut twee keer geel te geven, dan snap je er werkelijk helemaal niks van”, foeterde hij. ,,Dit vind ik echt schandalig van de vierde man, want de scheidsrechter heeft helemaal niks gezien.”

Volledig scherm Scheidsrechter Stan Teuben toont Ruud Brood (niet in beeld) de rode kaart. © Pro Shots / Jules van Iperen

Duel tijdelijk gestaakt

Maar uiteindelijk overschaduwde het stilleggen van de wedstrijd door scheidsrechter Teuben de vermakelijke eerste helft. Een supporter werd afgevoerd, waarna een groep vanuit vak C richting de hoek van het stadion snelde. De spelers bleven op het veld, maar het spel lag wel zeven minuten stil. Op dat moment was het nog 0-0.

Vlak voor rust sloeg Kevin van Veen toe. De voormalig spits van TOP Oss knikte een vrije trap van Leandro Bacuna achter Havekotte: 0-1. Een domper voor TOP dat zich kranig weerde tegen de gedoodverfde titelkandidaat, waarvan de begroting een veelvoud is van die in Oss.

Misschien moeten we betere keuzes gaan maken op de helft tegenstan­der om een topwed­strijd te winnen of in ieder geval een punt te halen Mike Havekotte, doelman TOP Oss

Ondanks de financieel grote verschillen ontliepen beide teams elkaar weinig op het veld. Maar Van Veen maakte gisteravond het verschil voor FC Groningen. Hij scoorde dit seizoen nog niet - zijn ambitie is om er dertig te maken -, maar uitgerekend tegen zijn voormalig werkgever sloeg de spits dus twee keer toe.

Zo slaagde TOP er niet in om te stunten en bleef de club steken op drie punten na vier duels. ,,Ik denk dat we weer niet hoefden te verliezen. Dat was vorige week ook al zo. Misschien moeten we betere keuzes gaan maken op de helft tegenstander om een topwedstrijd te winnen of in ieder geval een punt te halen”, concludeerde Havekotte. ,,Ik denk dat er meer punten in hadden gezeten.”

Opstelling TOP Oss: Havekotte; Van Eijma, Lambrix, Pavlidis; Pata, Eijgenraam (68. Van Peer), Zitman, Mulder (61. Van Leeuwen); Dueñas Hernández (61. Rehmi); Allemeersch (46. Korte), Doumtsios

Balbezit: 43%-57%

Schotenverhouding: 9-15

Schoten op doel: 5-11

Gele kaart: Van Eijma, Van Leeuwen (beiden TOP Oss), Rente (FC Groningen)

Rode kaart: Brood (TOP Oss, twee keer geel)

