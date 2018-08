TOP Oss swingt onder aanvoering van Smeets

De wedstrijd kon van tevoren al niet stuk: geen harde beats, maar het nostalgische clublied klonk over de tribune toen de spelers het veld betraden. Het rood en wit dat is de kleur der Ossenaren! De Osse fans vonden het heerlijk dat 'hun' oude clublied weer in ere is hersteld, het hoort bij de naamsverandering naar TOP Oss. Op de tribune zijn ze trots op hun club, zeker na de 4-1 overwinning op Jong PSV. Nieuwkomer Bryan Smeets merkte het zelf op: ,,Volgens mij was het iets drukker (gisteren 2431 toeschouwers, red.) dan normaal. Dat geeft aan dat deze club groeiende is."