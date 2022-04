TOP Oss tegen Brobbey en Ihattaren: 'Competitievervalsing? Waarom zou je ze niet opstellen?’

Vijf Osse supporters waren er naar Amsterdam gekomen, om tussen de kille stale wanden zonder overkapping in het grauwe uitvak van De Toekomst te staan. Vanonder hun paraplu’s in de aanhoudende regen zagen zij spelers met flink wat financiële waarde als Mohamed Daramy, Mohamed Ihattaren, en de van RB Leipzig gehuurde Brian Brobbey aantreden tegen hun TOP Oss. Nog voor de wedstrijd begonnen was, spraken liefhebbers van de eerste divisie op social media al massaal hun walging uit over wat zij zagen als competitievervalsing. De vijf in het vak bleven desondanks hopen op een Osse stunt.