TOP Oss toont haar contouren pas in de tweede helft

,,Hij staat tien seconden op 10 en hij schiet er meteen twee in”, roept linksbuiten Jearl Margaritha enthousiast als hij Justin Mathieu in de spelerstunnel passeert. Met slechts enkele minuten tussen de twee goals van TOP Oss zit zijn ploegmaat er niet ver naast met zijn beschouwing. De eerste was een heerlijke streep vanaf rechts, links de kruising in. De tweede was een penalty die Mathieu beheerst binnen schoof na even daarvoor zelf gevloerd te zijn. ,,Ik heb echt het gevoel dat ik er dit seizoen vol voor wil gaan”, glundert hij na afloop. ,,En zonder op specifieke zaken in te gaan, ook dingen wil laten ervoor. Het is fijn dat dat zich nu al uitbetaalt.”

Mathieu werd halverwege de wedstrijd ingebracht, nadat TOP in de eerste helft tegen Jong AZ een zwalkende indruk maakte. ,,Dat heeft ook te maken met dat spelers later zijn ingestroomd, minder fit zijn, elkaar nog niet goed kennen”, zegt trainer Kristof Aelbrecht. Hij begon de wedstrijd met maar liefst zeven proefspelers, waarvan er vijf nog niet eerder voor de Ossenaren in actie kwamen. ,,Als het niet op elkaar afgestemd is, kun je nog zo’n mooi plan hebben, dan ga je op eigen helft eindigen. Dat krijg je als je speelt met veel verschillende spelers, zoiets is inherent aan een voorbereiding draaien.”

De oefenmeester stuurde beide elftallen met dezelfde instructies het veld in. De elf die na rust het gras betraden, gaven echter al veel duidelijker de contouren weer van een team waarmee men de competitie in kan. ,,Dan zie je de jongens staan die meer ervaring hebben, die het juiste moment weten te bepalen om de boel onder druk te zetten en dan schuift het mooi in elkaar over.”

Ondanks dat het aantal bekende gezichten in de tweede helft drastisch toenam, ontbraken echter opvallend veel spelers. Een gevolg van kleine pijntjes. ,,We trainen lang, we trainen veel en op een hoge intensiteit”, verklaart Aelbrecht. ,,We spelen eerste divisie, dat vereist wat qua fitheid. In augustus moet je klaar zijn om wekelijks op maximaal niveau wedstrijden te spelen. Maar het zijn allemaal blessures met een teentje, een knietje dat pijn doet; geen spierblessures, dus dat zegt dat ze het wel aankunnen.”

Scoreverloop: 75. Mathieu (1-0), 80. Mathieu (2-0)

Opstelling eerste helft: Van Herk; Kogeldans, Muringen, Prins, Leeflang; Abdat, S’rifi, Beekman; Allemeersch, Tejan, Barry

Opstelling tweede helft: Van Meurs; Martis, Van Eijma, Hilderink, David; Stuy van den Herik, S’rifi, Allemeersch; Margaritha, Ladan, Mathieu