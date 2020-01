TOP Oss-topscorer Philippe Rommens geschorst voor bekerduel met AZ

TOP Oss versterkt verdedi­ging met Lammers, maar verliest Graven­berch

16 januari TOP Oss versterkt zich per direct met centrale verdediger Jan Lammers. De versterking in de achterhoede biedt meer ruimte om Danzell Gravenberch definitief in de spits plaats te laten nemen, maar uitgerekend die laatste vertrekt per direct naar FC Dordrecht.