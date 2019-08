TOP Oss-trainer Klaas Wels zoekt nog altijd naar de passende tactiek

,,We hinkten op twee gedachtes", verzuchtte middenvelder Lion Kaak na afloop van de verloren wedstrijd van TOP Oss tegen Jong AZ. Hij doelde op het tactisch falen van zijn ploeg in de eerste helft, waarin Richard Sedlacek na vijf minuten de openingstreffer voor de bezoekers al maakte. Veertig minuten later rondden zij de eerste helft af met een keurig uitgespeelde aanval, waarin AZ-aanvaller Richonell Margaret de bal voorbij keeper Ronald Koeman trapte.

,,Daarna kwamen we aardig de kleedkamer uit", aldus Kaak. ,,Maar dat moet ook wel; de eerste helft klopte er geen meter van." Die typering weerspiegelde eigenlijk de hele wedstrijd in een notendop. ,,Die tweede goal, dat voelde net als tegen Utrecht", blikte de middenvelder terug. ,,Onnodig, net voor rust. Een moment waarop we half druk zetten en overal te laat zijn."

Teneergeslagen

Kaak was teneergeslagen, méér dan teleurgesteld. En dat terwijl hij kort daarvoor nog wel het eerste competitiedoelpunt van zijn profcarrière maakte. Uit een corner trapte hij de bal bij de eerste paal binnen, en enkele minuten later was hij dicht bij de gelijkmaker. Het was een fase in de wedstrijd waarin TOP grip op een wedstrijd leek te krijgen, die tot dan toe dramatisch verlopen was. ,,Het leed was in de eerste helft al geleden", vond ook trainer Klaas Wels, die over het spel van na de rust ook niet bepaald te spreken was.

Wels paste de tactiek van TOP aan, door Sjoerd Overgoor te wisselen voor Giovanni Büttner, en hem als derde spits naar voren door te schuiven. ,,Hij heeft dat uitstekend ingevuld door een bepaalde beleving en passie te brengen. Voetballend kan het misschien nog wel beter, maar dan ontstaat er tenminste iets. Dat heeft een redelijke fase opgeleverd, met een doelpunt en wat drukte voor de goal van Jong AZ."

Zoeken naar een verklaring

Het was in die fase dat Kaak zijn treffer maakte. ,,Toen leek het alsof we meer grip hadden, maar creëerden we nog te weinig kansen", vond hij achteraf. Grootste probleem was echter dat ook die opleving niet vastgehouden kon worden. Een broodnodig slotoffensief van de Ossenaren bleef uit. ,,Waar ik denk dat het aan schort in de laatste fase, is dat het druk zetten met onze drie voorop onvoldoende is. Daardoor moeten de middenvelders uitstappen, en heeft Jong AZ een middenvelder over."

Waarom zijn spelers niet in staat waren om aanvallend dwingender te zijn, na een schijnbaar voortvarend begonnen tweede helft? ,,Bij de een heeft dat te maken met fitheid, bij de ander met inzicht. Ik ga er niet van uit dat dat te maken heeft met bereidheid", zei Wels, die daar wel de kanttekening bij plaatste dat keihard trainen om de benodigde fitheid te behalen, ook een vorm van bereidheid tonen is. ,,Het is voor mij iets om mee aan de slag te gaan; kunnen we spelen hoe ik wil spelen met deze ploeg, of moeten we op een andere manier verder gaan? Dat zijn hoofdbrekers die vannacht nog wel een paar keer langs zullen komen."

3

Na de nederlaag in eigen huis blijft TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie steken op drie punten.