TOP Oss-trainer Wels verrast door nominatie: ‘Scrolde naar beneden en zag ineens mijn naam’

De zesde plaats geeft recht op een halve finale in de play-offs. Daarin neemt TOP Oss het volgende week in een tweeluik op tegen runner-up Sparta. De 45-jarige Wels, die bezig is aan zijn tweede seizoen in het Frans Heesen Stadion, vernam het goede nieuws in de winkel van een vriend. ,,Ik kreeg een pushmelding op mijn telefoon over de nominatie van Ten Hag en Van Bommel voor de Rinus Michels Award. Toen ik naar beneden scrollde zag ik ineens mijn eigen naam staan. Dat was een aangename verrassing.”

Toch komt de nominatie niet helemaal uit de lucht vallen. Met fris en aanvallend voetbal verraste TOP Oss dit seizoen kampioen FC Twente in de Grolsch Veste en kregen ook Sparta, Go Ahead Eagles en NEC er in eigen huis van langs. ,,Maar ik ben er niet mee bezig geweest”, beweert Wels, die zich de nominatie voor beste trainer van de Keuken Kampioen Divisie wel kan voorstellen. ,,Als je sec naar de ranglijst en onze resultaten kijkt, dan is dat geen verrassing. Mijn verkiezing gaat gepaard met het succes en dat komt voor een deel op mijn conto. Daar ben ik trots op, maar ik was niets zonder de club en de spelers. Uiteindelijk zorgt het voor een enorme erkenning.”

Volle week

Omdat TOP pas in de halve finale van de play-offs in actie komt, gaf de trainer uit Veghel zijn ploeg de afgelopen vier dagen vrij. Even de batterij opladen en weer fris worden in het hoofd. ,,Het is goed om afstand te nemen. Woensdag gaan we weer trainen en bouwen we rustig op. Volgende week wordt een volle week, ook in mentaal opzicht.”