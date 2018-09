TOP Oss treft Telstar dat bekersof wil wegpoetsen

Go A­head-spe­ler Van der Venne maakt treffer luttele minuten na nagedachte­nis spoorramp in zijn Oss

22 september Richard van der Venne zat donderdagavond met de tranen in zijn ogen voor de tv, vanwege de spoorramp die zich in zijn Oss had voltrokken. Een dag later moest de knop om, zoals de Go Ahead-middenvelder zelf zei, en kroonde hij zich met zijn vijfde competitietreffer tot 'man of the match' tegen Jong Ajax (2-1).