TOP Oss trekt vol vertrouwen op naar het noorden: ‘Cambuur de beste ploeg, maar wij hebben ook een goed team’

De sneeuw ligt nog hoog opgestapeld langs het veld in het Frans Heesen Stadion, maar op het kunstgras wordt de kou verdreven door hard te werken. Voor linksback Ruben Roosken betekent dat voorzetten, voorzetten, voorzetten. Vanaf de hoek van het strafschopgebied laat hij de bal onophoudelijk langs de goal zeilen. Gaat hij in de wedstrijd tegen Cambuur zijn medespelers van net zoveel kansen bedienen? “Ik hoop van wel”, zegt hij na afloop goedgemutst. “Ik hoop dat we net zo spelen als vorige week, met veel initiatief.”