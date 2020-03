TOP Oss treurt na late klappen

,,We hadden nooit het gevoel dat we dit gingen verliezen. Tot de laatste vijf minuten", sprak Philippe Rommens na afloop teneergeslagen. De topscorer van TOP Oss moest er even aan herinnerd worden dat zijn ploeg toch wel degelijk gelijkgespeeld had in Eindhoven. ,,Dit voelt voor mij als een verlies", zei de aanvallende middenvelder. Zijn broer Olivier dacht er exact hetzelfde over. En dat terwijl de gebroeders Rommens eerder die avond juist op een klein feest af leken te stevenen.