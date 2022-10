TOP Oss uitgeschakeld in de eerste ronde TOTO KNVB Beker

TOP begon wat afwachtend aan de confrontatie met Almere City, maar had aanvankelijk ook niet veel te duchten van die ploeg. De eerste speldenprikjes werden uitgedeeld door de bezoekers, maar verder dan twee afstandsschoten van Ömer Gündüz en Richonell Margaret kwam het niet. Daarna was het met name de thuisploeg die kansen kreeg, maar TOP Oss-doelman Thijs Jansen hield met een aantal goede reddingen zijn doel schoon. Halverwege de eerste helft leek de doelman – na miscommunicatie met Milan Hilderink – toch plots de fout in te gaan, maar laatstgenoemde kon de bal nog ternauwernood van de lijn halen.

Na rust zocht Almere City nadrukkelijker de aanval, maar was het TOP Oss dat uit de counter nog het meest dreigend was. Een vrije trap van Toshio Lake zeilde in de muur en Margaret stuitte na een schietkans in het strafschopgebied op de vingertoppen van doelman Nordin Bakker. Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg – op dat moment uit het niets – ineens op voorsprong. Een afgeslagen voorzet belandde voor de voeten van Thomas Poll, die vervolgens doeltreffend uithaalde. Een paar minuten later was de wedstrijd beslist, toen Lance Duijvestijn het meest alert was na een voorzet vanaf rechts en de thuisploeg op 2-0 zette. TOP was daarna niet meer bij machte om er een slotoffensief uit te persen en kan zich weer gaan richten op de competitie, waar met de huidige achttiende plaats werk aan de winkel is.