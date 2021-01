TOP Oss van het kastje naar de muur gespeeld door verpletterend Telstar: ‘Dit moet een incident zijn’

In de derde minuut was Shayne Pattynama al verantwoordelijk voor de openingstreffer, een klein half uur later verdubbelde Plet de score. Het TOP Oss dat in de rest van dit seizoen met zelfvertrouwen en lef speelde, was daarbij van begin af aan al onzichtbaar. In plaats daarvan stond er een onherkenbare schim als aangeschoten wild terugspeelballen rond te laten gaan.